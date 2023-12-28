Желание послушать музыку обернулось для сосновоборца потерей машины

28.12.2023 | 11:03

Отдых на пруду закончился для 23-летнего жителя Сосновоборска крупными неприятностями - судимостью и потерей транспортного средства.

В 2022 году молодой человек был уличен в нетрезвой езде и привлекался к административной ответственности. Однако пережитый опыт не пошел ему впрок.

13 августа 2023 года возле Горского пруда, где отдыхала компания, его вновь задержали при управлении автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения.

Владелец машины рассказал, что после принятия спиртного решил подогнать «семерку» поближе к пруду, чтобы лучше было слышно музыку из магнитолы. Когда он съезжал задним ходом с пригорка к водоему, его остановили сотрудники ГИБДД.

На этот раз сосновоборец понес уголовную ответственность. Его приговорили к 360 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд обратил его ВАЗ-2107 в собственность государства.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.