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Криминал

Желание послушать музыку обернулось для сосновоборца потерей машины

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Отдых на пруду закончился для 23-летнего жителя Сосновоборска крупными неприятностями - судимостью и потерей транспортного средства.

В 2022 году молодой человек был уличен в нетрезвой езде и привлекался к административной ответственности. Однако пережитый опыт не пошел ему впрок.

13 августа 2023 года возле Горского пруда, где отдыхала компания, его вновь задержали при управлении автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения.

Владелец машины рассказал, что после принятия спиртного решил подогнать «семерку» поближе к пруду, чтобы лучше было слышно музыку из магнитолы. Когда он съезжал задним ходом с пригорка к водоему, его остановили сотрудники ГИБДД.

На этот раз сосновоборец понес уголовную ответственность. Его приговорили к 360 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд обратил его ВАЗ-2107 в собственность государства.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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