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Криминал

Убившему лосиху бессоновцу вынесли приговор

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Браконьера из Бессоновского района осудили за убийство лосихи. Преступление он совершил этой весной.

Жертвой мужчины стало животное, обитавшее в бессоновских лесах.

«Гражданин приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей и 1,5 года лишения права охоты», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Кроме того, бессоновцу нужно возместить ущерб, причиненный охотничьему фонду, в размере 400 тысяч рублей.

Ранее в Камешкирском районе осудили мужчину, который добыл двух кабанов (самца и самку), используя запрещенные средства - петли. Браконьера остановили, когда он вез убитых животных на снегоходе. Сельчанина приговорили к году ограничения свободы, также он должен выплатить 240 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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