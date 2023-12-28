Убившему лосиху бессоновцу вынесли приговор

Браконьера из Бессоновского района осудили за убийство лосихи. Преступление он совершил этой весной.
Жертвой мужчины стало животное, обитавшее в бессоновских лесах.
«Гражданин приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей и 1,5 года лишения права охоты», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Кроме того, бессоновцу нужно возместить ущерб, причиненный охотничьему фонду, в размере 400 тысяч рублей.
Ранее в Камешкирском районе осудили мужчину, который добыл двух кабанов (самца и самку), используя запрещенные средства - петли. Браконьера остановили, когда он вез убитых животных на снегоходе. Сельчанина приговорили к году ограничения свободы, также он должен выплатить 240 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.
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