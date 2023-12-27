Сетевое издание|18+|Среда|27 дек 2023|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

У пензенца обокрали застрявший в снегу автомобиль

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


32-летний житель Пензы лишился имущества, находившегося в автомобиле. Машина застряла в снегу, и ее владелец попросил проходившего мимо мужчину помочь вытолкнуть ее. Но тот не только не пришел на выручку, но и решил поживиться за счет попавшего в беду водителя.

Когда автовладелец оставил машину без присмотра, прохожий воспользовался открытой дверью и украл из салона мобильный телефон, кошелек и зарядное устройство.

Автовладелец, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска по приметам оперативно установили подозреваемого - 27-летнего пензенца. Тот признал вину и частично вернул похищенные вещи.

На автовора завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте