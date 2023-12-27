У пензенца обокрали застрявший в снегу автомобиль

27.12.2023 | 08:14

32-летний житель Пензы лишился имущества, находившегося в автомобиле. Машина застряла в снегу, и ее владелец попросил проходившего мимо мужчину помочь вытолкнуть ее. Но тот не только не пришел на выручку, но и решил поживиться за счет попавшего в беду водителя.

Когда автовладелец оставил машину без присмотра, прохожий воспользовался открытой дверью и украл из салона мобильный телефон, кошелек и зарядное устройство.

Автовладелец, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска по приметам оперативно установили подозреваемого - 27-летнего пензенца. Тот признал вину и частично вернул похищенные вещи.

На автовора завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.