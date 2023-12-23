Сетевое издание|18+|Суббота|23 дек 2023|16:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Житель Наровчата угнал в Мордовии Citroen и поехал домой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Ковылкинском районе Республики Мордовия по подозрению в угоне задержан 21-летний житель Пензенской области.

Ноябрьским вечером соседка 71-летнего владельца Citroen С4 увидела, что в гараже на его подворье распахнуты настежь двери, а машины внутри нет. Она предупредила об этом хозяина, и тот обратился в полицию.

Стражи порядка установили потенциального угонщика. Им оказался сын знакомой автовладельца.

Житель Наровчата угнал в Мордовии Citroen и поехал домой

Выяснилось, что в тот день молодой человек приехал к пенсионеру, в доме которого гостила мать.

Житель Наровчата угнал в Мордовии Citroen и поехал домой

«После застолья хозяин жилища уснул, а гость без разрешения взял ключи от его машины, которые висели на видном месте, и уехал на ней домой в село Наровчат. Позже, узнав о том, что владелец транспортного средства написал заявление в полицию об угоне, он приехал в Ковылкино и припарковал автомобиль неподалеку от дома потерпевшего», - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

На парня возбудили уголовное дело, он признал вину. Расследование продолжается.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото МВД по Республике Мордовия
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте