Житель Наровчата угнал в Мордовии Citroen и поехал домой

23.12.2023 | 11:24

В Ковылкинском районе Республики Мордовия по подозрению в угоне задержан 21-летний житель Пензенской области.

Ноябрьским вечером соседка 71-летнего владельца Citroen С4 увидела, что в гараже на его подворье распахнуты настежь двери, а машины внутри нет. Она предупредила об этом хозяина, и тот обратился в полицию.

Стражи порядка установили потенциального угонщика. Им оказался сын знакомой автовладельца.

Выяснилось, что в тот день молодой человек приехал к пенсионеру, в доме которого гостила мать.

«После застолья хозяин жилища уснул, а гость без разрешения взял ключи от его машины, которые висели на видном месте, и уехал на ней домой в село Наровчат. Позже, узнав о том, что владелец транспортного средства написал заявление в полицию об угоне, он приехал в Ковылкино и припарковал автомобиль неподалеку от дома потерпевшего», - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

На парня возбудили уголовное дело, он признал вину. Расследование продолжается.