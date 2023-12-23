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Криминал

Погубивший городищенца рецидивист пойдет в колонию строгого режима

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30-летний житель Городища, ранее судимый за кражи и убийство, вновь отправится за колючую проволоку. В последний раз он покинул место заключения в январе этого года, а уже в сентябре совершил в родном городе целый ряд преступлений.

Сначала городищенец стал свидетелем конфликта между знакомым автовладельцем и сотрудниками ДПС. Водитель вел себя агрессивно, и стражи порядка позвали на помощь росгвардейцев. Рецидивист встал на сторону приятеля - набросился на старшего полицейского прибывшего взвода с кулаками. Рукоприкладство пресекли правоохранители.

Вечером 24 сентября нетрезвый мужчина решил выяснить отношения с матерью соседки своего знакомого. Ссора случилась еще в начале месяца, теперь конфликт разгорелся вновь. Жертвой разбирательства стал 44-летний сожитель женщины: незваный гость нанес удар по лицу с такой силой, что тот упал и ударился головой об асфальт.

Мужчину госпитализировали, а через несколько дней он умер в больнице от черепно-мозговой травмы.

«Во время следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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