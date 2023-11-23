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Криминал

30-летнего жителя Городища будут судить за несколько преступлений

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30-летний житель райцентра Городище, уже отбывавший срок за убийство и кражи и освободившийся в январе этого года, вновь предстанет перед судом. Он обвиняется в нескольких преступлениях сразу, причем совершены они были в одном месяце - сентябре.

Сначала городищенец стал свидетелем конфликта между знакомым автовладельцем и правоохранителями. Сотрудники ДПС, остановившие машину, были вынуждены вызвать на помощь росгвардейцев.

Нарушитель закона решил встать на сторону приятеля: он набросился на старшего полицейского взвода Росгвардии и ударил его в плечо. Страж порядка упал, а агрессор с угрозами схватил его за шею. Рукоприкладство пресекли коллеги полицейского.

На этом дело не кончилось. Вечером 24 сентября нетрезвый мужчина решил выяснить отношения с матерью соседки его знакомого. Ссора между ними, случившаяся еще в начале месяца, разгорелась вновь.

Жертвой разбирательства стал 44-летний сожитель женщины: незваный гость ударил его по лицу с такой силой, что он упал и ударился головой об асфальт.

Мужчину госпитализировали, но через несколько дней он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

«Во время следствия обвиняемый содержался под стражей. Расследование уголовное дела завершено, оно направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото областного СУ СКР
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