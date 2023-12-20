Сетевое издание|18+|Среда|20 дек 2023|19:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Сжег брата заживо: жителю Чемодановки огласили приговор

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенском областном суде огласили приговор 40-летнему жителю села Чемодановка Бессоновского района. Мужчину обвинили в убийстве с особой жестокостью и поджоге. Жертвой стал его 42-летний брат.

Согласно материалам дела, днем 27 ноября 2022 года мужчины распивали спиртное в своем доме, где также жили их родители. Во время застолья родственники поссорились, и младший, разозлившись, решил расправиться со старшим.

«Он сходил в гараж, слил из мотоцикла топливо, а вернувшись, облил им лежащего на диване брата и поджег его заживо, после чего вышел на улицу», - сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

О том, что совершил, агрессор рассказал матери, которая находилась в другой части дома.

«Подсудимый вину признал и пояснил, что брат много лет пил, оскорблял и избивал его. В день трагедии он вновь оскорбил его и угрожал применением насилия», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При вынесении решения суд учел, что сельчанин раскаялся в содеянном, имеет несовершеннолетнего ребенка, а также то, что погибший вел себя аморально и противоправно.

Мужчине назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте