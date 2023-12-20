Сжег брата заживо: жителю Чемодановки огласили приговор

20.12.2023 | 17:40

В Пензенском областном суде огласили приговор 40-летнему жителю села Чемодановка Бессоновского района. Мужчину обвинили в убийстве с особой жестокостью и поджоге. Жертвой стал его 42-летний брат.

Согласно материалам дела, днем 27 ноября 2022 года мужчины распивали спиртное в своем доме, где также жили их родители. Во время застолья родственники поссорились, и младший, разозлившись, решил расправиться со старшим.

«Он сходил в гараж, слил из мотоцикла топливо, а вернувшись, облил им лежащего на диване брата и поджег его заживо, после чего вышел на улицу», - сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

О том, что совершил, агрессор рассказал матери, которая находилась в другой части дома.

«Подсудимый вину признал и пояснил, что брат много лет пил, оскорблял и избивал его. В день трагедии он вновь оскорбил его и угрожал применением насилия», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При вынесении решения суд учел, что сельчанин раскаялся в содеянном, имеет несовершеннолетнего ребенка, а также то, что погибший вел себя аморально и противоправно.

Мужчине назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.