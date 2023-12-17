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Криминал

В Заречном вынесли приговор юным угонщикам ВАЗов

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В Заречном вынесли приговор трем подросткам, обвиненным в угонах автомобилей. Старшему из юношей 18 лет, его подельникам по 17.

Согласно материалам дела, первое преступление троица совершила 21 мая. Внимание приятелей привлек стоящий у дома на проспекте Мира ВАЗ-2109. Один из подростков попал в багажник, влез через него в салон и открыл двери. Так зареченцы оказались внутри.

Затем подельники отправились в путь, но далеко уехать не смогли – их задержали полицейские у соседнего дома.

В начале августа один из приятелей совершил угон ВАЗ-2106, который принадлежал его знакомому. Парень ремонтировал машину, а затем решил воспользовался оставленными владельцем ключами. В ночь на 7 августа юный зареченец решил прокатиться по городу. Полиция задержала его на улице Строителей.

«Совершеннолетний фигурант уголовного дела признан виновным в совершении еще одного преступления - полового сношения с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Совершеннолетнего злоумышленника приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, его несовершеннолетним приятелям дали условный срок от года до года и одного месяца с испытательным сроком в один год.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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