Сетевое издание|18+|Суббота|25 ноя 2023|18:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Заречном горе-угонщики доехали только до соседнего дома

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Двое 17-летних и один 18-летний жители Заречного предстанут перед судом за угон машин, а старшему из них инкриминируется еще одно преступление.

В ночь на 21 мая внимание приятелей привлек стоящий у дома на проспекте Мира ВАЗ-2109. 17-летний подросток открыл багажник, влез через него в салон и открыл двери.

Устроившись внутри, троица решила двинуться в путь. Однако далеко угонщики не уехали - у соседнего дома их задержала полиция.

Но парни не успокоились. В начале августа один из подростков ремонтировал ВАЗ-2106, принадлежащий его знакомому. После завершения работы он воспользовался оставленными владельцем ключами и в ночь на 7 августа решил прокатиться по родному городу. Полиция задержала его на улице Строителей.

«18-летний фигурант уголовного дела обвиняется в совершении еще одного преступления - полового сношения с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено в суд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте