В Заречном горе-угонщики доехали только до соседнего дома

Двое 17-летних и один 18-летний жители Заречного предстанут перед судом за угон машин, а старшему из них инкриминируется еще одно преступление.
В ночь на 21 мая внимание приятелей привлек стоящий у дома на проспекте Мира ВАЗ-2109. 17-летний подросток открыл багажник, влез через него в салон и открыл двери.
Устроившись внутри, троица решила двинуться в путь. Однако далеко угонщики не уехали - у соседнего дома их задержала полиция.
Но парни не успокоились. В начале августа один из подростков ремонтировал ВАЗ-2106, принадлежащий его знакомому. После завершения работы он воспользовался оставленными владельцем ключами и в ночь на 7 августа решил прокатиться по родному городу. Полиция задержала его на улице Строителей.
«18-летний фигурант уголовного дела обвиняется в совершении еще одного преступления - полового сношения с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Уголовное дело направлено в суд.
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