В Заречном горе-угонщики доехали только до соседнего дома

25.11.2023 | 16:05

Двое 17-летних и один 18-летний жители Заречного предстанут перед судом за угон машин, а старшему из них инкриминируется еще одно преступление.

В ночь на 21 мая внимание приятелей привлек стоящий у дома на проспекте Мира ВАЗ-2109. 17-летний подросток открыл багажник, влез через него в салон и открыл двери.

Устроившись внутри, троица решила двинуться в путь. Однако далеко угонщики не уехали - у соседнего дома их задержала полиция.

Но парни не успокоились. В начале августа один из подростков ремонтировал ВАЗ-2106, принадлежащий его знакомому. После завершения работы он воспользовался оставленными владельцем ключами и в ночь на 7 августа решил прокатиться по родному городу. Полиция задержала его на улице Строителей.

«18-летний фигурант уголовного дела обвиняется в совершении еще одного преступления - полового сношения с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено в суд.