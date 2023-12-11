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Криминал

Житель Чаадаевки едва не убил избранника своей падчерицы

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В Городищенском районе осудили 31-летнего жителя поселка Чаадаевка, который пытался зарезать 24-летнего избранника своей падчерицы.

Конфликт между мужчинами начался днем 14 июля этого года. Старший стал упрекать младшего в том, что тот нигде не работает и не помогает по хозяйству.

Вечером они встретились на улице Железнодорожной. Пьяный отчим снова начал высказывать претензии и в процессе выяснения отношений дважды ударил оппонента ножом в грудь и бедро, после чего ушел.

Пострадавшего госпитализировали, медики расценили нанесенные ему раны как тяжкий вред здоровью.

Злоумышленника на время следствия заключили под стражу. До этого он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, публичное оскорбление представителя власти.

«Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото областного СУ СКР
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