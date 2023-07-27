Жителя Чаадаевки попытались убить за отказ разобрать печь

30-летнего жителя поселка Чаадаевка Городищенского района задержали за покушение на убийство. Он пытался зарезать 24-летнего сожителя своей падчерицы, который не помог ему в домашних делах.
Это случилось днем 14 июля. Нужно было разобрать печь, но младший мужчина в семье решил не участвовать. Произошел конфликт.
Развитие он получил вечером того же дня. Гражданский тесть, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрался с сожителем падчерицы на улице. В процессе он нанес ему два удара ножом в ногу и в грудь.
Пострадавшего госпитализировали, оказали ему помощь и таким образом спасли жизнь.
«Житель Городищенского района задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Расследование уголовного дела продолжается.
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