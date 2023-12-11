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Криминал

В Пензе мошенники обманули трех пенсионерок на 700 000 рублей

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В Пензе три пенсионерки стали жертвами мошенников. Женщины поверили, что их родственницы попали в беду, и отдали незнакомцу в общей сложности 700 000 рублей.

Первой преступники обманули 93-летнюю пензячку. Горожанке позвонил неизвестный, представившийся силовиком, и сообщил, что ее дочь виновна в ДТП с пострадавшей, а чтобы родственницу не привлекли к уголовной ответственности, нужно передать через курьера 300 000 рублей.

Затем к пенсионерке приехал молодой человек, который забрал деньги. Только после его визита женщина поняла, что ее обманули.

Через пару дней то же самое случилось еще с двумя пензячками 87 и 80 лет. Они отдали незнакомцу 400 000 рублей.

Все три пенсионерки обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли курьера, им оказался 18-летний пензенец. Он во всем признался и рассказал, как стал участником мошеннической схемы.

В Пензе мошенники обманули трех пенсионерок на 700 000 рублей

«Мне написали в «ВКонтакте»: «Не хочешь заработать 3 000 рублей?» Я согласился, спросил, что нужно делать. Нужно было забрать деньги с адреса и ехать к банкомату класть их. Я понял, что это преступно. Я раскаиваюсь и прошу молодежь так не делать, а пенсионеров - не доверять», - отметил молодой человек.

В Пензе мошенники обманули трех пенсионерок на 700 000 рублей

Возбуждены уголовные дела. Курьеру грозит до 6 лет лишения свободы, сейчас он под домашним арестом. Остальных преступников ищут.

В Пензе мошенники обманули трех пенсионерок на 700 000 рублей

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - предупредила старший следователь отдела СУ УМВД РФ по г. Пензе Дарья Горшкова.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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