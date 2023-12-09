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Криминал

В Пензе подросток-волгоградец унес из магазина кроссовки

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Мужские кроссовки стоимостью около 4 000 рублей пропали из пензенского магазина. С заявлением в полицию обратилась директор торговой точки.

Правоохранители оперативно установили подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель Волгограда.

Подросток признался, что взял обувь с витрины, убедился, что не привлек внимания сотрудников, и с неоплаченным товаром покинул магазин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Юному жителю города на Волге грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в полиции рассказали о жителе Мокшанского района, который в примерочной магазина мужской одежды надел на себя три футболки и джемпер и в таком виде ушел из торговой точки. Узнав, что его разыскивают стражи порядка, молодой человек выбросил украденную одежду в мусорный бак.

«Почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - напомнили пензенцам стражи порядка.

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Источник — фото pixabay.com
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