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Криминал

20-летнему пензенцу грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками

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20-летний житель Пензы надеялся сбыть в городе около 50 граммов мефедрона. Осуществить планы ему помешали полицейские.

20-летнему пензенцу грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками

В дежурную часть поступила информация, что молодой человек причастен к торговле наркотиками. Ее стали проверять, подозреваемого задержали и в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли у него 3 свертка с мефедроном. Еще 42 нашли у пензенца дома.

20-летнему пензенцу грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками

Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что устроился наркокурьером в магазин. Он получил товар и, расфасовав, подготовил к дальнейшему сбыту.

«Наркотики он планировал сбыть на территории Пензы», - уточнил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Михаил Тюрин.

20-летнему пензенцу грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками

Пензенца заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

20-летнему пензенцу грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части УМВД России по Пензенской области: 8 (8412) 56-31-11, 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируются», - обратились к жителям Пензенской области в полиции.

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