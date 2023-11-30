Сетевое издание|18+|Четверг|30 ноя 2023|12:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Житель Кузнецка поджег автомобиль, мешавший его прогулке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


30-летний кузнечанин стал фигурантом уголовного дела о повреждении транспортного средства.

Заявление в полицию подал 49-летний автовладелец. Он указал, что машина была припаркована во дворе.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого. Мужчина признался, что действительно нанес автомобилю ущерб и даже назвал причину такого поступка.

По его словам, чужая машина помешала ему во время прогулки, и кузнечанин поджег ее. В результате возгорания оказались повреждены горловина и крышка бензобака.

«С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте