Житель Кузнецка поджег автомобиль, мешавший его прогулке

30-летний кузнечанин стал фигурантом уголовного дела о повреждении транспортного средства.
Заявление в полицию подал 49-летний автовладелец. Он указал, что машина была припаркована во дворе.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого. Мужчина признался, что действительно нанес автомобилю ущерб и даже назвал причину такого поступка.
По его словам, чужая машина помешала ему во время прогулки, и кузнечанин поджег ее. В результате возгорания оказались повреждены горловина и крышка бензобака.
«С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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