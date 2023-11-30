Житель Кузнецка поджег автомобиль, мешавший его прогулке

30.11.2023 | 08:51

30-летний кузнечанин стал фигурантом уголовного дела о повреждении транспортного средства.

Заявление в полицию подал 49-летний автовладелец. Он указал, что машина была припаркована во дворе.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого. Мужчина признался, что действительно нанес автомобилю ущерб и даже назвал причину такого поступка.

По его словам, чужая машина помешала ему во время прогулки, и кузнечанин поджег ее. В результате возгорания оказались повреждены горловина и крышка бензобака.

«С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.