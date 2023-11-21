Пензячка потратила деньги школьника и стала подследственной

21.11.2023 | 10:02

27-летняя жительница Пензы не подозревала, что найденная на улице банковская карта изменит ее судьбу в худшую сторону.

Напротив, женщина обрадовалась подарку судьбы и устроила шопинг. В разных магазинах она накупила продукты и непродовольственные товары, истратив 14 тысяч чужих рублей.

Однако праздник закончился быстро. В полицию поступило заявление о краже денег с потерянной карты, принадлежавшей 13-летнему подростку. Стражи порядка быстро установили, кто потратил средства школьника.

На пензячку, воспользовавшуюся чужой картой, завели уголовное дело.

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства кражи и ведет закрепление доказательственной базы, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда пензенцы расплачиваются за покупки найденными картами. Подобное произошло с 55-летним горожанином. Хозяйка карты получила уведомление о списании денег и обратилась в полицию. Покупателя, расплатившегося ее деньгами в торговой точке на улице Тарханова, вычислили по записи с видеокамер.