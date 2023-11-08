В Пензе мужчина пожалел, что расплатился найденной картой

08.11.2023 | 15:50

55-летнему пензенцу придется ответить за подобранную банковскую карту. Он оплатил ей покупки в магазине и попал на камеры.

Это случилось в торговой точке на улице Тарханова. Мужчина воспользовался чужой картой, которую нашел на улице. В это же время владелица получила уведомление о списании денег и позвонила в полицию.

Сотрудники приехали в магазин. Посмотрев записи с камер, они вычислили подозреваемого и передали его приметы работникам на случай, если горожанин вернется.

Так и произошло. Вечером охранник увидел подходящего под описание мужчину и нажал тревожную кнопку. На место прибыли росгвардейцы.

«Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.