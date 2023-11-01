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Криминал

В Иссинском районе жертвой браконьера стала косуля

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В Иссинском районе в минувшие выходные выявили нарушения охотничьего законодательства. Злоумышленник незаконно добыл самца косули.

Сотрудники охотничьего надзора установили личность браконьера. Ему предстоит возместить ущерб, нанесенный лесному фонду. Размер составил 120 000 рублей.

«Согласно действующему законодательству, осуществление охоты с нарушением установленных правил и сроков влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет, а также возмещение причиненного вреда», - напомнили пензенцам в пресс-службе регионального минлесхоза.

Ранее в Пензе у дороги в Железнодорожном районе обнаружили убитого лося.

Выяснилось, что сохатый вышел к трассе и был убит выстрелом неизвестного браконьера. По какой-то причине злоумышленник не смог забрать свою добычу. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

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