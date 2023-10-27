В Пензе браконьер застрелил вышедшего к дороге лося

27.10.2023 | 14:45

В четверг, 26 октября, в закрытых для охоты угодьях в Железнодорожном районе на окраине Пензы лось стал жертвой браконьера.

Сохатый вышел из леса к оживленной дороге и был убит выстрелом из огнестрельного оружия.

По каким-то причинам злоумышленник не смог забрать добычу и скрылся с пустыми руками.

Ущерб, причиненный охотничьему фонду региона, составил 240 тысяч рублей.

«Полиция проводит разыскные мероприятия. Устанавливается круг лиц, причастных к браконьерству», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.