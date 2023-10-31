Сетевое издание|18+|Вторник|31 окт 2023|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Мужчина, подозреваемый в сношениях с пензенской школьницей, задержан

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В управлении СКР по Пензенской области подтвердили информацию о расследовании дела в отношении 45-летнего мужчины, который подозревается в противоправных действиях в отношении девочек.

Ему инкриминируют 2 статьи УК РФ: ч. 1 ст. 135 (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) и ч. 1 ст. 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста).

Преступления были совершены в 2019 и 2023 годах в Пензе и Пензенской области.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - добавили в управлении СКР.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в Пензе учитель информатики в школе совратил 15-летнюю девочку. Это случилось 4 года назад, но стало известно только сейчас. Утверждается, что все якобы происходило в школьной лаборантской.

История так и осталась бы тайной, если бы девушка, будучи уже 19-летней студенткой Пензенского государственного университета, не рассказала о случившемся подругам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте