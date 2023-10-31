Мужчина, подозреваемый в сношениях с пензенской школьницей, задержан

31.10.2023 | 13:09

В управлении СКР по Пензенской области подтвердили информацию о расследовании дела в отношении 45-летнего мужчины, который подозревается в противоправных действиях в отношении девочек.

Ему инкриминируют 2 статьи УК РФ: ч. 1 ст. 135 (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) и ч. 1 ст. 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста).

Преступления были совершены в 2019 и 2023 годах в Пензе и Пензенской области.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - добавили в управлении СКР.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в Пензе учитель информатики в школе совратил 15-летнюю девочку. Это случилось 4 года назад, но стало известно только сейчас. Утверждается, что все якобы происходило в школьной лаборантской.

История так и осталась бы тайной, если бы девушка, будучи уже 19-летней студенткой Пензенского государственного университета, не рассказала о случившемся подругам.