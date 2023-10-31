В Пензе учитель информатики совратил подростка

31.10.2023 | 10:44

В Пензе учитель информатики в школе совратил 15-летнюю девочку. Это случилось 4 года назад, но стало известно только сейчас, сообщает телеграм-канал Shot.

Утверждается, что все якобы происходило в школьной лаборантской.

История так и осталась бы тайной, если бы девушка, будучи уже 19-летней студенткой Пензенского государственного университета, не рассказала о случившемся подругам.

«Информация быстро дошла до полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Учителю грозит до 4 лет колонии», - пишет Shot.

По данным, которыми располагает PenzaInform.ru, учитель информатики действительно находится под следствием. В региональном управлении СК РФ официально случившееся пока не комментировали.