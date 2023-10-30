В Заречном инспектора не устроил предъявленный водителем документ

В Заречном 39-летнего мужчину осудили за предъявление инспектору ДПС поддельных прав.
Злоумышленник купил «водительское удостоверение» осенью 2018 года. Афера вскрылась спустя почти пять лет после этого.
В июне 2023-го зареченца остановили на улице Ленина. Разглядывая предъявленный документ, сотрудник ГИБДД усомнился в его подлинности и оказался прав.
Водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно, сообщили в Зареченском городском суде.
Ранее за покупку и использование поддельного водительского удостоверения наказали 22-летнего жителя Шемышейки. Молодой человек заказал права в интернете за 50 000 рублей и попался инспектору из-за нарушения ПДД.
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