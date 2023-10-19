Суд вынес приговор экс-министру Татьяне Курдовой

19.10.2023 | 10:36

В четверг, 19 октября, Ленинский районный суд вынес приговор бывшему министру культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой, а также экс-директору драматического театра Александру Фомину.

Курдову признали виновной по двум статьям УК РФ: растрата и организация мошенничества. Изначально ей вменялось также злоупотребление должностными полномочиями, но позже обвинитель отказался от этой статьи.

На период с мая 2018-го по декабрь 2021 года чиновница устроила беременную дочь в драмтеатр, зная, что та на самом деле работать не будет. Помог ей Александр Фомин, подписавший фиктивный трудовой договор.

Благодаря этому женщина на постоянной основе получала за счет средств учреждения зарплату и иные выплаты (в общей сложности 77 401 рубль), а также пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством от Фонда социального страхования РФ (308 849 рублей).

Экс-руководителя драматического театра признали виновным по трем статьям УК РФ: растрата, мошенничество и получение взятки в значительном размере.

Вознаграждение в 30 000 рублей (10 000 - в марте 2022-го и 20 000 - в мае) Фомину поступило за заключение договоров на музыкальное оформление ряда спектаклей.

Факт получения денег зафиксировали сотрудники УФСБ России по региону. Следователь изъял деньги изъял во время осмотра места происшествия.

В итоге Татьяне Курдовой назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а Александру Фомину - 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, сообщили в Ленинском районном суде.