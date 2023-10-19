Сетевое издание|18+|Четверг|19 окт 2023|11:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Суд вынес приговор экс-министру Татьяне Курдовой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 19 октября, Ленинский районный суд вынес приговор бывшему министру культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой, а также экс-директору драматического театра Александру Фомину.

Курдову признали виновной по двум статьям УК РФ: растрата и организация мошенничества. Изначально ей вменялось также злоупотребление должностными полномочиями, но позже обвинитель отказался от этой статьи.

На период с мая 2018-го по декабрь 2021 года чиновница устроила беременную дочь в драмтеатр, зная, что та на самом деле работать не будет. Помог ей Александр Фомин, подписавший фиктивный трудовой договор.

Благодаря этому женщина на постоянной основе получала за счет средств учреждения зарплату и иные выплаты (в общей сложности 77 401 рубль), а также пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством от Фонда социального страхования РФ (308 849 рублей).

Экс-руководителя драматического театра признали виновным по трем статьям УК РФ: растрата, мошенничество и получение взятки в значительном размере.

Вознаграждение в 30 000 рублей (10 000 - в марте 2022-го и 20 000 - в мае) Фомину поступило за заключение договоров на музыкальное оформление ряда спектаклей.

Факт получения денег зафиксировали сотрудники УФСБ России по региону. Следователь изъял деньги изъял во время осмотра места происшествия.

В итоге Татьяне Курдовой назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а Александру Фомину - 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, сообщили в Ленинском районном суде.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте