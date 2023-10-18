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Криминал

Пензенский таксист получил деньги за 818 фиктивных поездок

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В Пензе будут судить 38-летнего местного жителя, который обманул крупного автоперевозчика.

Мужчина узнал, что таксисты получают дополнительные выплаты за выполнение заказов в определенные часы и в определенных местах. Сведения о таких поездках указываются в специальном приложении.

Пензенец решил получить деньги, не утруждая себя.

«С 15 июля по 16 декабря 2021 года он регистрировался в занимающейся перевозками пассажиров компании под различными аккаунтами в качестве водителя, используя при этом подставные данные и видоизмененные документы - паспорт и водительское удостоверение. В дальнейшем через приложения, установленные в его сотовом телефоне, он изменял местоположение и фотографии водителей и указывал сведения о перевозках пассажиров», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Так он внес в приложение данные о 818 фиктивных поездках по Иркутску, Иркутской области, Волгограду, Санкт-Петербургу и Владивостоку. За них он получил стимулирующие выплаты в размере 190 тысяч рублей.

Служба собственной безопасности компании-перевозчика заподозрила неладное и выявила мошенника.

Пензенец признал свою вину и возместил ущерб. В отношении него возбуждено уголовное дело, все материалы по которому уже переданы мировому судье.

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