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Криминал

Рыбак-браконьер поймал лещей на Сурском во время нереста

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41-летний житель Сосновоборского района заплатит высокую цену за незаконную рыбалку.

С 15 апреля по 15 июня в Пензенской области действовал нерестовый запрет. В этот период были запрещены все орудия добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочки, на которой должно быть не более двух крючков. Рыбачить можно было только с берега вне мест нереста.

Однако сельчанин проигнорировал требования. 24 апреля в районе Старой Яксарки в Шемышейском районе он выловил 48 лещей в месте нереста рыбы на Сурском водохранилище. При этом использовались надувная лодка с веслами и сеть из мононити.

Нарушителя поймали с поличным во время рейда сотрудникии территориального управления Росрыболовства. Ущерб водным биоресурсам оценили в 48 тыс. рублей, из которых 25 тыс. незадачливый рыболов возместил во время предварительного расследования.

Браконьеру назначили наказание - 200 часов обязательных работ - и взыскали оставшиеся 23 тыс. рублей в бюджет РФ. Незаконное орудие лова постановлено уничтожить.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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