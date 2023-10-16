Уехавшего в Москву пензенца задержали с мефедроном на трассе

32-летнего пензенца, переехавшего жить в Московскую область, задержали с крупной партией наркотиков на трассе в Кузнецке. Он вез более 10 килограммов мефедрона.
Автомобиль наркокурьера остановили, когда тот направлялся в Самару. В багажнике нашли чемодан, а в нем - 53 свертка, предназначенных для оборудования тайников в лесу.
«Мужчина признался оперативникам, что «синтетику» забрал в столичном регионе, затем приехал в Пензу, где остановился в одной из гостиниц и расфасовал криминальный товар на более мелкие части», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Возбуждено уголовное дело. Задержанного взяли под стражу. Расследование продолжается.
Ранее на трассе в Нижнеломовском районе полицейские остановили машину отца и сына. Родственники перевозили миллион рублей и около 7 килограммов N-метилэфедрона. Партию наркотиков они должны были доставить в Самарскую область и Республику Башкортостан и продать.
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