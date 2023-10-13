Погибшая студентка не училась в колледже на ул. Аустрина

Погибшая на этой неделе в Пензе 17-летняя девушка не была студенткой колледжа современных технологий переработки и бизнеса и не проживала в общежитии на Аустрина. Трагедия произошла в другом месте.
Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в администрации учебного заведения.
Путаница, видимо, произошла из-за того, что погибшая получала здесь образование в прошлом учебном году. Но потом она перевелась.
«В нашем общежитии проживают исключительно обучающиеся в колледже», - подчеркнули в колледже современных технологий переработки и бизнеса.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в Пензе погибла студентка, не дожив неделю до своего 18-летия.
«Погибшая училась в Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса (это оказалось неправдой. - Прим. ред.) и жила в общаге в одной комнате с бойфрендом. Тело девушки нашли другие студенты в пролете между этажами в том же доме. Она уже была мертва», - пишет SHOT.
Собирая материалы, полицейские допросили парня погибшей. Тот признался, что случайно столкнул девушку с лестницы во время ссоры на бытовой почве. При падении студентка ударилась головой о бетонный пол. От полученной травмы она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело.
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