Погибшая студентка не училась в колледже на ул. Аустрина

13.10.2023 | 12:48

Погибшая на этой неделе в Пензе 17-летняя девушка не была студенткой колледжа современных технологий переработки и бизнеса и не проживала в общежитии на Аустрина. Трагедия произошла в другом месте.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в администрации учебного заведения.

Путаница, видимо, произошла из-за того, что погибшая получала здесь образование в прошлом учебном году. Но потом она перевелась.

«В нашем общежитии проживают исключительно обучающиеся в колледже», - подчеркнули в колледже современных технологий переработки и бизнеса.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в Пензе погибла студентка, не дожив неделю до своего 18-летия.

«Погибшая училась в Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса (это оказалось неправдой. - Прим. ред.) и жила в общаге в одной комнате с бойфрендом. Тело девушки нашли другие студенты в пролете между этажами в том же доме. Она уже была мертва», - пишет SHOT.

Собирая материалы, полицейские допросили парня погибшей. Тот признался, что случайно столкнул девушку с лестницы во время ссоры на бытовой почве. При падении студентка ударилась головой о бетонный пол. От полученной травмы она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело.