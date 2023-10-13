В Пензе погибла 17-летняя студентка колледжа

13.10.2023 | 09:31

В Пензе погибла студентка колледжа, не дожив неделю до своего 18-летия. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил телеграм-канал SHOT.

«Погибшая училась в Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса и жила в общаге в одной комнате с бойфрендом. Тело девушки нашли другие студенты в пролете между этажами в том же доме. Она уже была мертва», - пишет SHOT.

Собирая материалы, полицейские допросили парня погибшей. Тот признался, что случайно столкнул девушку с лестницы во время ссоры на бытовой почве.

При падении студентка ударилась головой о бетонный пол. От полученной травмы она скончалась на месте.

Молодой человек, поняв, что произошло, сбежал с места преступления, утверждает SHOT. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.