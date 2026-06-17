В Пензе муж и жена стали фиктивными работодателями для мигрантов

Криминал

В Пензе муж и жена стали фиктивными работодателями для мигрантов
Печать
Max

В Пензе супружескую пару подозревают в незаконной помощи мигрантам. 38-летняя горожанка и ее 37-летний муж подыскивали иностранцев, желающих остаться в стране, и заключали с ними фиктивные трудовые договоры.

Эти документы, а также уведомления о приеме на работу предоставлялись полиции, после чего срок пребывания мигрантов на территории России продлевался.

Бизнес супругов закрыли полицейские, а также сотрудники регионального УФСБ России.

«Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в аналогичном преступлении обвинили 44-летнего жителя Пензы. К мужчине обратился иностранец, пожелавший остаться в России, и предложил за деньги заключить фиктивный трудовой договор. Горожанин согласился и нанял мигранта «водителем».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мигрант трудоустройство полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!