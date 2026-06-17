В Пензе муж и жена стали фиктивными работодателями для мигрантов

В Пензе супружескую пару подозревают в незаконной помощи мигрантам. 38-летняя горожанка и ее 37-летний муж подыскивали иностранцев, желающих остаться в стране, и заключали с ними фиктивные трудовые договоры.

Эти документы, а также уведомления о приеме на работу предоставлялись полиции, после чего срок пребывания мигрантов на территории России продлевался.

Бизнес супругов закрыли полицейские, а также сотрудники регионального УФСБ России.

«Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в аналогичном преступлении обвинили 44-летнего жителя Пензы. К мужчине обратился иностранец, пожелавший остаться в России, и предложил за деньги заключить фиктивный трудовой договор. Горожанин согласился и нанял мигранта «водителем».