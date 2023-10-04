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Криминал

Пензенец разослал порноснимок подруги, чтобы вернуть ее

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53-летнего пензенца наказали за распространение порнографии.

В марте 2023 года мужчина тайком сделал на свой телефон интимный снимок подруги, с которой встречался. Потом со своего аккаунта в мессенджере он отправил его трем пользователям - самой женщине, ее 20-летнему сыну и ее 51-летнему знакомому.

На суде мужчина не признал свою вину и рассказал, что во время последней ночной встречи у него дома они поссорились, потому что ей на телефон пришло сообщение от другого мужчины. Утром женщина объявила, что уходит навсегда.

«В течение дня они переписывались, и вечером он отправил ей ее фотографию порнографического характера. Поскольку ревновал, был в гневе и в алкогольном опьянении, то отправил эту фотографию ее сыну и вышеуказанному мужчине, чтобы доказать, что потерпевшая - его женщина. Считает, что изображение на фото не является порнографическим и его действия не являются преступными», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако эксперт пришел к выводу, что кадр все-таки имеет порнографические признаки.

В итоге пензенцу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Его мобильный телефон конфисковали в собственность государства.

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