Водитель из Наровчатского района расплатился Chery за пьяное вождение

20.09.2023 | 17:26

В Пензенской области еще один водитель лишился машины за пьяное вождение, на этот раз - 43-летний житель Наровчатского района.

Мужчина сел за руль нетрезвым дважды.

В апреле его привлекли за нарушение к административной ответственности. Водителя оштрафовали на 30 000 рублей и лишили права управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев.

В июне его снова задержали пьяным за рулем - в селе Большая Кавендра. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

«С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года», - сообщили в Наровчатском районном суде.

Кроме того, у сельчанина конфисковали и обратили в собственность государства автомобиль Chery A21. Он владел машиной всего полтора года - с марта 2022-го.