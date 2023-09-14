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Криминал

СКР: К обвиняемому в педофилии пензенцу применили насилие

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В Следственном комитете России прокомментировали уголовное дело, возбужденное в отношении пензенских полицейских. Им инкриминируется превышение должностных полномочий при опросе подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении детей.

«Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции возбуждено в следственном управлении в мае. На протяжении длительного времени показания лица, сообщившего о применении к нему полицейскими физического насилия, тщательно проверялись.

В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, позволившие предъявить двум сотрудникам отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Пензе обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц. Физическое насилие применено обвиняемыми в отношении мужчины, доставленного по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, с целью получения от него признательных показаний», - сообщили в СКР.

В начале сентября суд избрал полицейским меру пресечения в виде заключения под стражу. Под стражей находится и обвиняемый в преступлениях сексуального характера.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В. В. доложить о ходе расследования уголовных дел. Их результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - добавили в СКР.

Все эти события получили огласку благодаря жительнице Пензы, обратившейся в СМИ.

«Опера из уголовного розыска получили информацию о том, что в городе проживает некий гражданин, который организовал так называемый детский патриотический клуб. На самом деле, пользуясь нахождением детей без родителей, он домогался до них, совращая их в сексуальном плане, запугивал и насиловал. Возраст детей был до 15 лет, и все в основном из неблагополучных семей.

Далее операми были установлены дети, подвергшиеся насилию, это 7 детей, из которых часть написали заявления, а другие [родители] отказались, в основном боясь распространения информации и влияния последствий на их детей», - поделилась имеющимися сведениями женщина.

По ее словам, сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника, его поместили в следственный изолятор, возбуждено 5 уголовных дел.

«Оттуда (из СИЗО. - Прим. ред.) в целях затягивания следствия пошли жалобы на то, что опера, задержавшие его, били, унижали и всячески воздействовали психологически. С него сразу были сняты телесные повреждения, которые он собственноручно на документе объяснял при доставлении его в ИВС (в день его задержания), что получил их сам накануне, когда был пьян.

Вроде бы преступник должен понести наказание? Но нет, эти документы имеют свое место и находятся в новом уголовном деле уже в отношении сотрудников уголовного розыска, которые его обнаружили, задержали и обезопасили тем самым детей, которых он насиловал систематически, и новых его жертв», - высказалась женщина.

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