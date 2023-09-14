На полицейских завели дело после опроса подозреваемого в педофилии

14.09.2023 | 10:56

В Пензе проводится проверка по обращению местного жителя, которого подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних детей. Он заявил, что оперативники нанесли ему ушибы.

О случившемся накануне рассказала подписчица Telegram-канала PenzaInform Наталья.

«Прошу предать огласке ситуацию, сложившуюся в Пензе. Опера из уголовного розыска получили информацию о том, что в городе проживает некий гражданин, который организовал так называемый детский патриотический клуб. На самом деле, пользуясь нахождением детей без родителей, он домогался до них, совращая их в сексуальном плане, запугивал и насиловал. Возраст детей был до 15 лет, и все в основном из неблагополучных семей.

Далее операми были установлены дети, подвергшиеся насилию, это 7 детей, из которых часть написали заявления, а другие [родители] отказались, в основном боясь распространения информации и влияния последствий на их детей», - поделилась имеющимися сведениями Наталья.

По ее словам, сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника, его поместили в следственный изолятор, возбуждено 5 уголовных дел.

«Оттуда (из СИЗО. - Прим. ред.) в целях затягивания следствия пошли жалобы на то, что опера, задержавшие его, били, унижали и всячески воздействовали психологически. С него сразу были сняты телесные повреждения, которые он собственноручно на документе объяснял при доставлении его в ИВС (в день его задержания), что получил их сам накануне, когда был пьян.

Вроде бы преступник должен понести наказание? Но нет, эти документы имеют свое место и находятся в новом уголовном деле уже в отношении сотрудников уголовного розыска, которые его обнаружили, задержали и обезопасили тем самым детей, которых он насиловал систематически, и новых его жертв», - высказалась женщина, пояснив, что оперативников заключили под стражу.

В региональном управлении МВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали ситуацию.

«Установлено, что в марте текущего года в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Пензе был доставлен подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, предусмотренных ст. 131 («Изнасилование») и ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса РФ», - рассказали в ведомстве, уточнив, что впоследствии эпизодов оказалось несколько.

Через некоторое время от мужчины поступило заявление о якобы причинении ему телесных повреждений сотрудниками полиции в ходе опроса.

«В настоящий момент по указанию руководства УМВД России по Пензенской области оперативниками собственной безопасности проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По данному факту Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело», - отметили в пресс-службе управления.