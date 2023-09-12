Пензенца при покупке шин обманули почти на 30 тыс. рублей

12.09.2023 | 11:46

28-летний пензенец хотел купить колеса для машины, а в итоге лишился денег. Он попался на уловку мошенника в интернете.

В конце апреля житель Пензы решил приобрести четыре шины и нашел подходящее объявление в сети. Мужчина связался с продавцом, они договорились о предоплате и обсудили доставку.

Ни о чем не подозревая, пензенец перевел 29 600 рублей и стал ждать. Однако в оговоренный срок товар так и не доставили. Горожанин неоднократно звонил продавцу, но тот не отвечал. Тогда обманутый мужчина пошел в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 22-летний житель Татарстана», - сообщил дознаватель отдела дознания УМВД России по городу Пензе Алексей Благов.

Горе-продавец признал вину и рассказал, что хотел заработать, а деньги потратил на личные нужды.

На жителя Татарстана завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.