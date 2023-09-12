Пензенца при покупке шин обманули почти на 30 тыс. рублей

28-летний пензенец хотел купить колеса для машины, а в итоге лишился денег. Он попался на уловку мошенника в интернете.
В конце апреля житель Пензы решил приобрести четыре шины и нашел подходящее объявление в сети. Мужчина связался с продавцом, они договорились о предоплате и обсудили доставку.
Ни о чем не подозревая, пензенец перевел 29 600 рублей и стал ждать. Однако в оговоренный срок товар так и не доставили. Горожанин неоднократно звонил продавцу, но тот не отвечал. Тогда обманутый мужчина пошел в полицию.
«Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 22-летний житель Татарстана», - сообщил дознаватель отдела дознания УМВД России по городу Пензе Алексей Благов.
Горе-продавец признал вину и рассказал, что хотел заработать, а деньги потратил на личные нужды.
На жителя Татарстана завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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