Молодой бессоновец рискнул показать инспектору поддельные права

05.09.2023 | 18:25

23-летний житель Бессоновки прокатился с поддельными водительскими правами и оказался на скамье подсудимых.

Фальшивое удостоверение молодой мужчина приобрел в июне и в том же месяце решил его опробовать. Он сел за руль и поехал, но через некоторое время на улице Центральной в Грабове попался на глаза инспектору ДПС и был остановлен.

Тут документ и пошел в дело. Однако сотруднику ГИБДД не составило труда распознать подделку.

На бессоновца завели уголовное дело. Он во всем признался и раскаялся.

Мужчине назначили наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Он не сможет выезжать за пределы района и менять место жительства без разрешения, сообщили в Бессоновском районном суде.

Ранее 24-летнюю жительницу Сердобска наказали за использование поддельного водительского удостоверения. Она купила фальшивку у неизвестного лица в Москве за 30 000 рублей. Однако женщину подвела смена фамилии. Обман раскрылся, когда она пришла менять документ.