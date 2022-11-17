Общество

Молодую автолюбительницу из Сердобска подвела смена фамилии

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24-летнюю жительницу Сердобска осудили за использование поддельного водительского удостоверения.

Его молодая женщина купила у неизвестного лица в Москве за 30 000 рублей. Сделка состоялась в ноябре 2021-го.

Фальшивый документ предоставлял сердобчанке право управлять транспортными средствами категории В, В1 и М. Автолюбительница, ни о чем не беспокоясь, использовала его вплоть до января этого года. Тогда удостоверение потребовалось заменить в связи со сменой фамилии.

Горожанка явилась в МРЭО ГИБДД и отдала права старшему инспектору. Тот проверил базу и выяснил: автолюбительница никогда не получала водительское удостоверение, а тот документ, который он держит в руках, на самом деле выдан на уроженца Чеченской Республики.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что сердобчанка ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности, хорошо характеризуется по месту жительства и работы, имеет маленького ребенка.

«Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев с установлением ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) с 22 часов до 6 часов следующих суток, кроме случаев, связанных с учебой или работой, необходимостью получения экстренной медицинской помощи и иных чрезвычайных обстоятельств, не выезжать за пределы Пензенского района и Пензы, не изменять место жительства», - сообщили в пресс-службе Сердобского районного суда.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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