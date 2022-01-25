Два брата-пензенца притворились ночными бабочками Олей и Юлей

25.01.2022 | 17:27

В Пензе сотрудники полиции задержали двух братьев 23 и 26 лет, которые прикидывались в социальных сетях жрицами платной любви. Под личинами путан братья обвели вокруг пальца шесть жителей ей Республики Северная Осетия - Алания.

«Братья разработали прибыльную, но криминальную схему заработка через объявления с фейковых аккаунтов об оказании интимных услуг и с конца ноября 2021 года посредством сотовой связи, имитируя женский голос, принимали звонки от клиентов. Общаясь с желающими получить интим-услуги, подозреваемые требовали предоплату в зависимости от «интим-программы», на которую покупались доверчивые любители платной любви, получали деньги, а затем переставали выходить на связь. Подобным образом ночные бабочки по имени Оля и Юля развели шестерых жителей нашей республики», - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Приехавшие из Владикавказа стражи порядка совместно с пензенскими коллегами задержали братьев. В квартире у них обнаружили деньги, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, на которые жертвы обмана переводили деньги.

Братья полностью признали вину и даже продемонстрировали полицейским, как разговаривали с клиентами, меняя голос.

В отношении братьев возбуждено уголовное дело, им грозит тюремный срок до 5 лет. Сейчас оперативники устанавливают другие эпизоды их противозаконной деятельности.