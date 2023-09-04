В регионе нашли кустарную мастерскую по производству оружия

04.09.2023 | 15:41

В Пензенской области 35-летний и 40-летний мужчины продавали взрывчатку и изготавливали в кустарной мастерской огнестрельное оружие. За это оба оказались на скамье подсудимых.

Деятельность жителей региона привлекла внимание правоохранителей. При обыске дома у одного из мужчин нашли 6 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы к нему в количестве 150 штук, пули, гильзы и капсюли, нарезной ствол калибра 9х19 мм и 450 граммов пороха, сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ России.

По данному факту возбудили уголовные дела.

В результате младшего из мужчин приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 200 000 рублей.

Старшего осудили на 2 года условно и обязали выплатить государству 20 000 рублей.

Ранее житель Пензы, не имевший проблем c законом, создал их себе сам: мужчина изготовил огнестрельное оружие, а потом из интереса решил им воспользоваться в баре на улице Антонова. Посетители вызвали полицию, и горожанина задержали.