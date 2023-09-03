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Криминал

Пензенец закупился спиртным и решил ускорить его доставку до друзей

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Припаркованный у магазина на улице Юбилейной в Пензе мотоцикл «Урал» оказался угнан. 36-летний владелец оставил своего «железного коня» без присмотра всего лишь на час.

Мужчина обратился в полицию с заявлением, и правоохранители начали работу.

Выяснилось, что мотоцикл потребовался 32-летнему пензенцу. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции и доставили в отделение.

Злоумышленник рассказал, что закупился в магазине спиртным, вышел на улицу и увидел мотоцикл. Он решил воспользоваться транспортом, чтобы быстрее добраться до приятелей, которые ожидали его на речке в районе поселка Нефтяник.

Напитки угонщик загрузил в коляску мотоцикла, завел мотор и отправился в путь. До товарищей доставить купленное ему не удалось, он проехал всего лишь километр, когда его остановил инспектор ДПС.

«Полицейские установили, что мужчина управлял мотоциклом, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления данным транспортным средством, после чего мотоцикл был доставлен на специализированную стоянку», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пензенцу предъявили обвинение по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и избрали ему меру пресечения в виде обязательства о явке.

За желание быстрее добраться до приятелей мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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