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Криминал

77-летнего пензенца будут судить за ДТП на улице Лермонтова

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В Пензе будут судить 77-летнего местного жителя, который сбил пешехода на улице Лермонтова. ДТП случилось 6 июня на зебре между областной больницей и пединститутом.

«По версии органа следствия, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не выбрал обеспечивающую безопасность скорость движения, в результате чего совершил наезд на переходившую дорогу 22-летнюю молодую женщину», - сообщили в областной прокуратуре.

Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, которые в совокупности расценили как тяжкий вред здоровью.

Пенсионер полностью признал свою вину. Возбужденное в отношении него уголовное дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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