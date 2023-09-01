77-летнего пензенца будут судить за ДТП на улице Лермонтова

В Пензе будут судить 77-летнего местного жителя, который сбил пешехода на улице Лермонтова. ДТП случилось 6 июня на зебре между областной больницей и пединститутом.
«По версии органа следствия, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не выбрал обеспечивающую безопасность скорость движения, в результате чего совершил наезд на переходившую дорогу 22-летнюю молодую женщину», - сообщили в областной прокуратуре.
Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, которые в совокупности расценили как тяжкий вред здоровью.
Пенсионер полностью признал свою вину. Возбужденное в отношении него уголовное дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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