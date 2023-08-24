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Криминал

В Пензе преподаватель вуза «помогал» студенту за взятки

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Суд вынес приговор старшему преподавателю одного из пензенских университетов. Он признан виновным в получении двух взяток.

Установлено, что не позднее 19 января 2022 года к преподавателю кафедры обратился студент, желающий без усилий сдать зачеты за четвертый курс.

«Они договорились, что преподаватель внесет заведомо ложные сведения о сдаче учащимся промежуточной аттестации за взятку в размере 20 тысяч рублей. Студент перечислил на его банковскую карту указанную сумму, а преподаватель вуза внес фиктивные сведения о сдаче зачета в зачетную книжку студента, аттестационные ведомости и экзаменационные листы без фактической проверки знаний и навыков студента», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Еще за 20 тысяч рублей преподаватель внес в документы фиктивные сведения о том, что этот же студент сдал зачеты за первый, второй и третий курсы обучения.

Преподавателя-взяточника приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также его оштрафовали на 60 тысяч рублей и лишили права проводить промежуточную аттестацию в виде приема зачетов сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее была осуждена за взятку доцент кафедры «Экономика и управление» факультета промышленных технологий Пензенского государственного технологического университета. За 30 тысяч рублей она без проверки знаний студентки выставила ей положительные оценки в зачетную книжку за экзамены и зачеты по ряду дисциплин. Преподавателю назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также женщину на 2 года лишили права заниматься педагогической деятельностью.

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