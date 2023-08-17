Преподавательницу из ПГТУ осудили за взятку

17.08.2023 | 13:26

В Пензе доцент кафедры «Экономика и управление» факультета промышленных технологий Пензенского государственного технологического университета осуждена за взятку.

60-летняя женщина, не проводя надлежащей проверки и оценки знаний студентки, у которой было 54 задолженности, выставила ей положительные оценки в зачетную книжку за экзамены и зачеты по ряду дисциплин. За это преподаватель получила через посредника взятку - 30 000 рублей.

Суд первой инстанции - Октябрьский районный - признал ее виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также женщину на 2 года лишили права заниматься педагогической деятельностью.

Защитник осужденной подал апелляционную жалобу на такое решение, заявив о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор законным и справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.