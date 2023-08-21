В Пензе девушка обокрала пункт выдачи заказов на 77 000 рублей

21.08.2023 | 10:25

В Пензе 19-летней работнице пункта выдачи заказов придется ответить за кражу золотых колец и одежды.

Девушка приехала из Чувашии и устроилась в отделение выдачи одного из маркетплейсов. Недолго проработав, она заказала на свое имя 5 золотых колец и одежду на общую сумму более 77 000 рублей.

«Когда товар пришел в отделение выдачи, гражданка отменила заказы. Воспользовавшись своими должностными полномочиями, она оформила возврат товаров, после чего материальные ценности забрала себе», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Неладное заметил владелец пункта выдачи во время инвентаризации. Он обратился в полицию.

Девушку быстро вычислили, и она призналась, что хотела заработать легких денег и уже успела сдать кольца в ломбард. Оставшийся товар полицейские изъяли.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.