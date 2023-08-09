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Криминал

Сердобчанин заплатил 85 тысяч, чтобы скрыть свои похождения от жены

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23-летний сердобчанин отказался от интим-услуг из-за высокой цены и заплатил в 17 раз больше, чтобы о его похождениях не узнала жена.

Началась история с того, что молодой человек приехал в Пензу в командировку.

«Перед сном мне стало скучно, сидел в интернете и увидел объявление о знакомстве с девушкой. Я позвонил по номеру и узнал, что знакомство платное. Девушка сказала, что оказывает интимные услуги», - сообщил молодой человек.

Тогда сердобчанин поинтересовался, сколько жрица любви берет за час. Названная сумма - 5 000 рублей - отбила у парня желание общаться, и он отказался.

На следующий день горожанин вернулся в Сердобск, и с ним связался неизвестный мужчина.

«Звонивший пояснил, что за отмену вызова заявителю необходимо оплатить 85 000 рублей. Когда он ответил отказом, злоумышленник сказал, что расскажет жене о его похождениях, а после пригрозил и физической расправой», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Молодой человек испугался и отправил деньги на указанный счет. Через некоторое время он понял, что стал жертвой вымогательства, и обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 4 лет лишения свободы.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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