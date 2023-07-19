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Криминал

Появились кадры из гаража со спрятанным оружием и гранатами

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Управление Росгвардии по Пензенской области обнародовало кадры с места, где нашли тайник с оружием и боеприпасами.

На них - гаражный кооператив в Октябрьском районе Пензы. В одном из боксов, как оказалось, хранился целый арсенал.

Схрон включал: 3 наступательные осколочные ручные гранаты РГД-5; ручную гранату Ф-1; 3 взрывателя УЗРГМ-2; взрыватель УЗРГМ; пистолет модели 6П42-7.6; 2 854 боеприпаса разного калибра.

Как сообщалось ранее, тайник был обнаружен сотрудниками регионального управления УФСИН РФ после получения оперативной информации во взаимодействии с правоохранителями.

По данному факту возбуждено три уголовных дела по статье 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов).

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Источник — видео Управления Росгвардии по Пензенской области
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