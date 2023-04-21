Сетевое издание|18+|Пятница|21 апр 2023|10:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Расчленивший приятеля нижнеломовец признался еще в 2 убийствах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Нижнем Ломове будут судить 43-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве трех человек.

Одно из преступлений было совершено вечером 26 марта 2022 года в квартире злоумышленника на улице Сергеева.

К нему пришли два приятеля, мужчины стали пить и играть в карты. Когда один из гостей уснул, между вторым и хозяином жилища началась ссора (последний услышал обидные слова). В процессе выяснений отношений злоумышленник набросил провод на шею мужчины, но тот высвободился и попытался покинуть квартиру.

Тогда хозяин схватил нож и не менее 10 раз ударил гостя в область шеи и лица. 35-летний мужчина скончался на месте.

Злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он расчленил труп, с помощью второго приятеля отнес его в подвал многоквартирного дома и прикопал.

Позже нижнеломовец рассказал о случившемся знакомым. Они нашли труп и вызвали полицию.

«В ходе расследования злоумышленник вину признал, а также сообщил, что в 1999 и 2010 годах в Нижнеломовском районе убил еще двоих мужчин, 1976 и 1974 годов рождения, которые вели бродяжнический образ жизни. В рамках предварительного следствия были добыты доказательства, подтверждающие его виновность в убийстве указанных лиц», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в областной суд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте