Расчленивший приятеля нижнеломовец признался еще в 2 убийствах

21.04.2023 | 09:51

В Нижнем Ломове будут судить 43-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве трех человек.

Одно из преступлений было совершено вечером 26 марта 2022 года в квартире злоумышленника на улице Сергеева.

К нему пришли два приятеля, мужчины стали пить и играть в карты. Когда один из гостей уснул, между вторым и хозяином жилища началась ссора (последний услышал обидные слова). В процессе выяснений отношений злоумышленник набросил провод на шею мужчины, но тот высвободился и попытался покинуть квартиру.

Тогда хозяин схватил нож и не менее 10 раз ударил гостя в область шеи и лица. 35-летний мужчина скончался на месте.

Злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он расчленил труп, с помощью второго приятеля отнес его в подвал многоквартирного дома и прикопал.

Позже нижнеломовец рассказал о случившемся знакомым. Они нашли труп и вызвали полицию.

«В ходе расследования злоумышленник вину признал, а также сообщил, что в 1999 и 2010 годах в Нижнеломовском районе убил еще двоих мужчин, 1976 и 1974 годов рождения, которые вели бродяжнический образ жизни. В рамках предварительного следствия были добыты доказательства, подтверждающие его виновность в убийстве указанных лиц», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в областной суд.