В Пензе вынесли приговор по делу о массовом заболевании в «Белке»

В Пензе осудили 57-летнего руководителя компании, которая занималась приготовлением еды в лагере «Белка», когда там массово заболели дети.

Это случилось в июне 2024 года. Как оказалось, к работе в пищеблоке были допущены сотрудники, являвшиеся носителями возбудителей инфекций. Вскоре у воспитанников выявили норовирус.

В отношении генеральноого директора предприятия общественного питания возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей.

Железнодорожный районный суд Пензы признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

«Кроме того, частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда», - сообщили в областной прокуратуре.

