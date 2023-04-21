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Криминал

Мать погибшего в ДТП ребенка не добилась ужесточения наказания

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35-летней жительнице Сердобска, устроившей ДТП, в котором погиб 3-летний ребенок и пострадала его мать, не стали ужесточать наказание.

Авария случилась вечером 8 октября 2022 года на дороге Сердобск - Беково. Женщина ехала на Renault Duster в сторону Сердобска и вырулила на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой-Приорой», которой управляла 28-летняя автолюбительница.

3-летний пассажир «Приоры» получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадали водитель и находившийся в салоне мальчик 2019 года рождения, сын подруги. Медики госпитализировали их: у женщины - тяжкий вред здоровью, у ребенка - легкий.

Виновница аварии скрылась на попутном автомобиле, однако 9 октября ее местонахождение удалось установить. Как оказалось, водительского удостоверения у нее не было.

«Осужденная вину признала, пояснила, что днем 8 октября распивала спиртные напитки с родственником. Вечером на его автомобиле поехала в Сердобск, по дороге отвлеклась от управления на поиски упавшего телефона, в результате чего выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем потерпевшей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В январе 2023-го женщину приговорили к 7 годам колонии-поселения с последующим запретом управления транспортом на 2,5 года.

До вступления приговора в силу ее поместили под домашний арест, однако она нарушила запрет, и в феврале ее взяли под стражу.

«Потерпевшая обжаловала приговор в апелляционном порядке, выразив несогласие с назначенным виновнице видом исправительного учреждения, и настаивала на определении ей исправительной колонии общего режима. Жалоба потерпевшей оставлена без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.

Суд зачел в срок отбытия наказания время содержания женщины под стражей и отправил ее в колонию-поселение под конвоем.

«Решение вопросов о передаче 12-летнего сына осужденной на попечение близких родственников или иных лиц и определения его места жительства возложено на органы опеки и попечительства», - заключила Светлана Артамонова.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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