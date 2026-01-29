Житель Нижнего Ломова устроил дебош в «Теремке» и ударил полицейского

Криминал

Житель Нижнего Ломова устроил дебош в «Теремке» и ударил полицейского
Житель Нижнего Ломова предстал перед судом за то, что оскорбил и ударил полицейского в лицо.

Согласно материалам дела, в ночь на 23 ноября прошлого года нетрезвый горожанин устроил дебош в кафе «Теремок». Он нецензурно ругался и агрессивно вел себя. В заведение вызвали росгвардейцев, чтобы утихомирить буйного клиента. Нарушитель сопротивлялся задержанию, публично оскорбил правоохранителей. Тем пришлось применить наручники.

Мужчина продолжил бушевать и в больнице во время медосвидетельствования. Когда его заводили в специальное помещение для задержанных, горожанин ударил полицейского в лицо.

Действия мужчины квалифицировали как публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти, пояснили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Суд признал дебошира виновным. Ему назначили 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

