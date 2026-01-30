Бессоновец спрятал на чердаке запрещенное вещество

Бессоновец спрятал на чердаке запрещенное вещество
В Бессоновском районе 51-летнего мужчину подозревают в незаконном хранении наркотиков. У него нашли марихуану.

Запрещенное вещество полицейские обнаружили на чердаке одной из построек на территории дома бессоновца. Оно хранилось в двух банках. Общая масса найденного составила около 700 г.

Мужчина во всем признался. По его словам, в августе прошлого года на окраине села он случайно увидел запрещенные растения. Бессоновец сорвал их, высушил и измельчил.

«Полученное наркотическое средство он планировал потребить лично», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

По факту незаконного хранения наркотиков возбудили уголовное дело.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в полиции.

